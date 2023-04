Savage Brothers Motorcycle Club Tome 4 : Fury

Leur fierté va-t-elle à nouveau les séparer ? FURY J'ai été envoyé en Floride pour remplir une mission. Je suis là pour aider mon club et mon frère. Devil a connu l'enfer, mais il a trouvé le bonheur auprès de sa compagne. Il possède la vie que j'ai toujours désirée et à laquelle j'ai goûté une fois... brièvement. Jamais je n'aurais pensé que partir à la recherche de quelqu'un pour le compte de mon club me ramènerait vers mon passé et la seule femme que j'ai jamais aimée. Ellie Lane. Je l'ai faite mienne et je lui ai donné tout ce que j'avais. La perdre a failli me détruire. Je ne suis pas sûr d'être assez fort pour la laisser disparaître deux fois. ELLIE Quitter Liam était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Chaque jour de notre vie, nous devons faire des choix. S'agissant de Liam, je suis sûre d'avoir fait le mauvais. Je ne m'attendais pas à le revoir. Je l'aime encore. Il veut toujours de moi. J'ai tant rêvé d'une seconde chance. Ca se produit dans les contes de fées, pas vrai ? Même si je ne crois pas que la princesse ait jamais eu à se retrouver sous une pluie de balles pour rejoindre son prince... #RomanceContemporaine #Bikers #Sexy #MâleAlpha #SecondeChance