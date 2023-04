Ellery et Jackson Tome 3 : Un poisson à la dérive

Un matou, un psychopathe et un médium se rendent dans le désert pour sauver les hommes qu'ils aiment... Tout le monde peut-il s'en sortir indemne ? Jackson Rivers, détective privé, et Ellery Cramer, avocat de la défense, se remettent à peine de l'épisode de novembre dernier au cours duquel l'arrestation d'un tueur en série a presque entièrement détruit le corps et l'esprit de Jackson. Et cette enquête a fait surgir un autre danger, les obligeant à quitter la ville pour débusquer le serpent dans sa tanière. Jackson Rivers a grandi dans des rues malfamées et appris depuis longtemps à ne pas se soucier de sa propre vie. Mais il reçoit une toute nouvelle leçon lorsque l'ennemi s'empare d'Ellery. L'homme qui a su retrouver ses morceaux brisés dans l'obscurité et les reconstituer est en danger, et la seule possibilité qu'il a de le sauver repose entre les mains d'alliés fragiles qu'il connaît à peine. Il faudra un peu de chance pour que ces quelques bons poissons s'en sortent vivants ! #MM #Crime #Suspense #ForcesDeL'Ordre #Mystère #Humour