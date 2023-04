Le Bureau des Affaires Trans-Espèce Tome 3 : Troisième affectation

Découvrez deux nouvelles enquêtes du Bureau des Affaires Trans-Espèce ! Enquête n°6 Escroqué : Vétéran de la Première Guerre mondiale, Thomas Donne est nouveau à San Francisco. Il a toujours été stoïque, mais le traumatisme du conflit et un amour perdu ont presque transformé son coeur en pierre. Peu importe, un détective privé n'a pas le temps pour la douceur. Presque fauché, il accepte ce qui semble être une affaire simple : retrouver un jeune homme disparu. En tant que magicien et médium, Abraham Ferencz escroque son public en lui faisant croire qu'il peut duper la mort et converser avec leurs chers défunts. Bien que ses séances soient mises en scène, les esprits sont bien réels, et ils lui ont causé presque plus de douleur qu'il ne peut le supporter. Quand l'affaire de Donne se complique et que les corps commencent à s'empiler, Ferencz et lui doivent démêler tromperies et mensonges. La vérité est obscurcie par le brouillard de San Francisco et, dans leur monde étrange, n'importe qui peut se faire prendre pour cible. Enquête n°7 Cantique : Charles Grimes n'a pas fêté Noël depuis des années, alors passer le mois de décembre à San Francisco pour surveiller les monstres ressemble à un moyen simple de gagner quelques billets. Il devrait pourtant avoir appris que rien n'est jamais facile ; ni son travail, ni son existence en tant que fils d'un ange, ni sa relation avec un démon anciennement captif. Il va falloir plus que quelques couplets de Vive le Vent pour que Charles se laisse emporter par l'esprit de Noël. #MM #Historique #Magie #Mystère #Crime #Fantômes #Démons " Des héros imparfaits mais d'autant plus attachants et une enquête policière à la fois humaine et mystique. " - Emmanuelle, traductrice