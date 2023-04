Les Intemporels. A la Garde des Moulins

"Ca me rend dingue de voir que quelque chose a sensiblement changé chez elle sans que je parvienne à mettre le doigt dessus. Ce détail qui fait qu'elle n'est pas vraiment la même fille qu'hier. ". . Alban connait bien Jena. Cela fait des années qu'il l'observe en secret. Mais ce matin, la jeune femme se comporte de façon très étrange. Pour élucider son mystère, Alban n'aura d'autre choix que de l'aborder et de devenir son plus proche confident, mais à quel prix ? Préparez-vous à basculer dans un monde déroutant dans lequel chacun devra assumer le rôle qui lui est dû.