C'est le week-end ! Tandis que maman part en week-end entre copines, papa est de garde d'enfants à la maison. Au programme : cuisine en folie, séances de jeux vidéo, lecture d'histoires et bataille de pistolets à eau... Et papa n'a pas son mot à dire car les enfants n'ont qu'une réponse : "Avec maman, on fait toujours comme ça ! " . Mais papa ne va pas se laisser faire et réserve à Eliott, Charlotte et Bergamotte, une fin de week-end endiablée.