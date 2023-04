L'écriture de Monique Wittig. A la couleur de Sappho

Invitation au voyage à travers l'oeuvre littéraire de Monique Wittig, ce livre nous embarque dans une passionnante exploration des propositions poétiques et politiques d'une autrice dont l'influence majeure sur la pensée féministe et le mouvement lesbien ne cesse de s'amplifier. Publié pour la première fois en 2002, c'est la toute première étude sur cette oeuvre unique et radicalement disruptive, tant par l'imaginaire qui la soutient que par son adresse à subvertir le langage pour réinventer, au-delà des genres, un monde ouvert à une pluralité infinie. Revu et actualisé, le livre de Catherine Ecarnot paraît en 2023, année de la commémoration de la mort de Wittig et du cinquantenaire du Corps lesbien.