Dictionnaire insolite de l'Australie. Edition

Des étendues immenses sous un soleil de plomb, les aborigènes, Crocodile Dundee, les kangourousâ- l'image de l'Australie est faite. Il y a pourtant plus à découvrir, dans son histoire chaotique comme dans ses habitudes insolites. Au lucky country, de curieux oiseaux viendront chiper votre meat pie lors des barbecues, les brown snakes, salties et autres redbacks causeront bien des frayeurs mais quel plaisir de se prélasser dans le surf, s'évader en Tasmanie au Mona, voir un match d'aussie rules et crier "âCarnâ! â" avec des mates, écouter les histoires du dreamtime contées par un elder ou encore faire son walkabout sur l'air endiablé de Down underâ!