Ma vie, un long combat

Je suis née dans une famille pauvre composée d'une fratrie de 4 enfants. Mon père était ouvrier agricole et ma mère s'occupait de la petite fermette. En tant qu'aînée, mes parents m'ont mis au travail dès mon plus jeune âge, pour faire les corvées dans la maison et m'occuper des animaux de la ferme. D'abord placée comme petite bonne dans une ferme à l'âge de 12 ans, je suis ensuite devenue employée de maison à 16 ans contre mon gré, suivant les ordres de ma mère. A 18 ans, enfin majeure, je décide alors de tout quitter pour me rendre à Paris. Je croyais alors que le pire était derrière moi...