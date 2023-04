Vendée entre côte et bocage. 30 balades

De Bouin à La Faute-sur-Mer pour la côte, et de Tiffauges à Mervent pour le bocage... toute la diversité de la Vendée proposée à travers des balades faciles et parfois inattendues. 30 balades familiales pour apprécier les paysages aux ambiances variées. Une carte générale et une carte détaillée par balade. Des informations pratiques (durée, distance, accès au départ). Des encadrés touristiques au fil des balades (faune et flore, patrimoine historique ou industriel). En couverture : Le prieuré Saint-Nicolas aux Sables-d'Olonne