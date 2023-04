Yves Montand. Cette enfant qui te tendait les bras

Aurore Drossart est-elle la fille d'Yves Montand ? Anne Drossart, sa mère, livre pour la première fois sa vérité sur cette affaire qui a défrayé la chronique. Ma fille, mon combat " J'avais 20 ans quand j'ai rencontré Montand. Très amoureuse, j'ai cru que ce sentiment était partagé. Au bout de deux ans de relations suivies, je me suis retrouvée enceinte. A mon annonce, il m'a répondu qu'à 54 ans un homme ne pouvait plus procréer... Non seulement j'ai décidé de garder notre enfant et de l'élever de mon mieux, mais j'ai cru que sa ressemblance flagrante avec lui ne pourrait que l'interpeller. Or, en dépit de nombreuses rencontres avec sa fille, Montand s'est toujours refusé à la reconnaître. J'ai alors chargé Jacques Vergès d'intenter une action en recherche de paternité. " Trois ans après la mort de Montand, en 1994, Aurore a été reconnue officiellement comme la fille d'Anne par le Tribunal. Après cinq ans de procédure, de témoignages, deux ans d'enquêtes, après la non-présentation par deux fois du chanteur et acteur à une demande de tests ADN, en 1994, le Tribunal de Grande Instance de Paris rend son verdict : Montand est bien le père d'Aurore Drossart. Mais en 1998, à la demande de sa famille, des prélèvements réalisés post mortem sont réalisés, et la cour d'appel de Paris conclut à la non-paternité d'Yves Montand. Or l'expertise se révélera très douteuse... Ce livre est le récit d'Anne Drossart pour rétablir la vérité.