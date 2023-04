Les bonnes feuilles de l'assurance

La réalité montre bien le fait que régulièrement de nouvelles entreprises s'engagent dans une démarche de développement durable avec une volonté ferme d'améliorer leurs pratiques dans le but de créer un impact positif au niveau environnemental et social et ainsi faire face aux enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux de notre époque. La responsabilité sociétale des entreprises, définie par la commission européenne comme "l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes" , n'est plus "un simple sujet à la mode" .