Les émotions de votre enfant

Les médias, les livres, les réseaux sociaux fourmillent de conseils et modes d'emploi en tout genre pour devenir le " bon parent ". Autorité, bienveillance, discipline... loin de nous apaiser, ces injonctions ne font souvent qu'aiguiser nos inquiétudes et nos doutes en matière d'éducation. Alors qu'il suffit d'être nous-mêmes, de croire en nous et en nos enfants, sans se comparer aux autres ! Cet ouvrage, très joliment illustré, est une boîte à outils où tout parent pourra piocher à sa guise pour accompagner le développement de son enfant. Il contient des informations et des activités pour favoriser une éducation personnalisée, créative, sereine et non culpabilisante. L'auteure y livre les dernières connaissances en neurosciences pour que vous ayez une meilleure compréhension du comportement et du langage émotionnel de votre enfant. Egalement, 35 activités ludiques vous sont proposées pour aider votre enfant à exprimer ses émotions (colère, timidité, déception...), à développer son empathie et son estime de soi. Grâce ce guide, enfants comme parents pourront emprunter le chemin de la parole et du ressenti pour grandir ensemble. Ce livre a été relu et validé par un comité médical et éducatif : Dr Brigitte Collet, médecin pédiatre - ; Caroline Villa, psychologue - ; Stéphanie Magnanon, éducatrice de jeune enfance - ; Noémie Calame, infirmière - ; Nathalie Casso-Vicarini, fondatrice-déléguée générale d'" Ensemble pour la petite enfance ".