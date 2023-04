Justin Catayée. Guyanais, humaniste et militant (1916-1962)

Justin Catayée est une figure incontournable, quoique largement méconnue, de l'histoire de la Guyane contemporaine. Né en 1916 à Cayenne, dans une famille d'origine martiniquaise, il fut initié très tôt par son père au militantisme socialiste. En 1956, en réaction à la tiédeur et aux atermoiements de la SFIO, il crée le Parti Socialiste Guyanais, un parti qui s'appuie sur un peuple guyanais déçu par la départementalisation et qui attend désormais non pas d'être assimilé, mais d'être considéré, respecté, écouté. Elu député de la Guyane en 1958, Justin Catayée mettra son intelligence, son éloquence exceptionnelle et sa plume acérée au service de ses concitoyens, pour défendre inlassablement le droit des Guyanais à être considérés comme des citoyens à part entière, à prendre en charge leur propre avenir dans le cadre d'un "statut spécial", dont il sera le porte-parole auprès des gouvernements de la IVe puis de la Ve République. Rebelle, passionné, habile stratège ou manipulateur sans scrupule, adulé mais aussi haï et brocardé, Justin Catayée disparaît prématurément en juin 1962 dans le crash de l'avion qui le ramenait en Guyane après une séance houleuse à l'Assemblée et dans un contexte de conflit social à Cayenne. Hasard des circonstances, dans l'avion se trouvaient aussi deux leaders du mouvement autonomiste antillais, le Guadeloupéen Albert Béville et le jeune Martiniquais Roger Tropos. A partir de documents d'archives et de témoignages inédits, en mêlant la rigueur de l'historien et ses propres engagements publics au service de la Guyane, Rodolphe Alexandre propose ici un portrait de l'homme Catayée, du militant, du leader, de l'élu de première ligne, et un récit sans concession de son itinéraire politique. Un homme, des convictions, un Parti, une action politique qui ne cessent de résonner dans la Guyane d'aujourd'hui.