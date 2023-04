Oracle des animaux guérisseurs

Un magnifique oracle pour vous connecter à vos animaux totems Les animaux sont nos guides sur notre chemin de guérison. Nous avons tous une connexion spirituelle avec un ou plusieurs animaux totem. Messagers du royaume de l'esprit, ils nous rappellent que la nature nous parle et ils nous aident à nous relier à notre coeur. Dans ce magnifique oracle, chaque animal nous délivre sa propre médecine, ainsi que des perles de sagesse et de profonds enseignements. Il nous invite à partager nos talents uniques et à faire rayonner notre beauté intérieure. Plus que jamais, en nous connectant à la sagesse des animaux, nous pourrons ainsi révéler notre essence profonde et participer à un monde meilleur, placé sous le signe de la bienveillance et de l'amour.