Aquarelle Fleurs des champs. Reconnaitre & peindre la poésie de la nature

Ce livre est une invitation à aller à la rencontre des fleurs des champs. Ces fleurs sauvages que l'on voit sans les connaître dans les jardins ou lors de promenades. Leurs pétales diaphanes, leurs teintes discrètes sont des sujets inépuisables pour l'aquarelliste. En plus de vous livrer toutes les techniques de l'aquarelle, Gaëtane (du site fleurs-poudrees. com) vous guide dans un processus créatif original, où l'observation et l'interprétation, vous permettront de développer votre propre style. Bien plus qu'une fleur, vous peindrez un mouvement, une atmosphère, une sensation. - Toutes les techniques pour bien débuter et se perfectionner. - Des conseils simples pour aiguiser votre regard d'aquarelliste. - Des recettes pour profiter des bienfaits de la nature.