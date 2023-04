Roman d'alpinisme urbain, Vers les hauteurs raconte, avec tendresse et humour, le désir de se hisser au-dessus des contingences. Il existe deux Paris, celui des rues agitées, et celui des toits déserts. En bas, règne l'effervescence inquiète des grandes villes surpeuplées ; en haut, s'ouvre un espace de liberté sereine et de douce exaltation. Sur le bitume, s'imposent les banquiers inflexibles et les autorités zélées ; sur les toits, s'élève la poésie des sommets. Accompagné de Vincent, un écrivain voyageur qui l'a initié à l'alpinisme, Ludovic prend gou^t à l'ascension des fac ? ades. La nuit venue, il s'élance vers les hauteurs et y trouve un refuge aux soucis de la vie ordinaire. Il y découvre aussi un Saint-Germain-des-Prés inchangé, où vibrent la littérature, la liberté et l'amitié.