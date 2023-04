La pie voleuse

" Délicieusement inquiétant et addictif. Un roman psychologique et un thriller diabolique. " ELLE Une rencontre, une maison, un bébé : entre Jake et Marisa, tout va très vite. Mais fonder une famille coûte cher, a fortiori à Londres, alors les tourtereaux se décident à passer une annonce pour sous-louer une chambre. Et voici que Kate entre dans leur vie. A première vue, Kate est la locataire rêvée. Mais les jours passant, Marisa commence à ressentir une gêne au contact de cette femme qui semble prendre une place de plus en plus importante dans la maison. Sa grossesse la laisse épuisée, et c'est impuissante qu'elle assiste au rapprochement de Jake et de Kate, sous son propre toit. La confrontation est inévitable... Mais qui dit vrai dans cet étrange trio ? Qui est vraiment Marisa ? La rencontre avec Kate était-elle si fortuite ? Et où se situe Jake entre ces deux femmes ? Alors que s'annonce l'arrivée du bébé, les passions s'exacerbent et l'appartement va devenir le théâtre d'un affrontement aussi terrible qu'inattendu. " La romancière, de sa plume subtile et élégante [entraine le lecteur] dans les montagnes russes de ce roman déstabilisant " Le Figaro Littéraire " Délicieusement inquiétant et addictif [... ] un roman psychologique et un thriller diabolique. " ELLE " Un roman noir d'une grande finesse psychologique, [... ] un tourbillon d'émotions et de tensions " Voici " Une comédie de moeurs au suspense haletant " Biblioteca Magazine Traduit de l'anglais par Maxime Berrée