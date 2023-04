Rien que nous deux

Quand l'escapade romantique vire au cauchemar... Steven Harding est un séduisant professeur promis à un brillant avenir. C'est aussi un don Juan avec un penchant pour les très jeunes femmes. Quand, malgré sa prédilection pour les aventures sans lendemain, il entame une relation avec Ellie, il se dit qu'elle pourrait enfin être " celle qui reste ". Belle, intelligente, sexy, l'étudiante le touche par sa fragilité. Et lorsqu'elle organise un week-end en amoureux dans une maison de rêve isolée, Steven est comblé. Une tempête de neige plus tard, leur tête-à-tête passionné prend une tournure inattendue et se transforme en un funeste jeu du chat et de la souris. Mais qui est le chasseur, et qui est la proie ? Un huis clos haletant mettant en scène une vengeance machiavélique.