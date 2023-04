Claude de Givray. L'homme qui venait de la Nouvelle Vague par Frédérique Topin

SCENARISTE DE TRUFFAUT, REALISATEUR, HOMME DE TELEVISION, COMPAGNON DE GODARD, CHABROL & BIEN D'AUTRES... DECOUVREZ CLAUDE DE GIVRAY, L'HOMME DE L'OMBRE DE LA NOUVELLE VAGUE, ET PLONGEZ DANS 50 ANS D'HISTOIRE DE CINEMA FRANCAIS ! Né en 1933, spectateur assidu des séances du Quartier latin et du studio Parnasse, il y rencontre ceux qui constitueront plus tard la bande des Cahiers, futurs fondateurs de la Nouvelle Vague, Claude Chabrol, Jean-Luc Godard, Jacques Rivette, Eric Rohmer, et surtout François Truffaut, Mais Claude de Givray ne fut pas seulement un cinéphile invétéré, critique aux Cahiers et à Arts, il fut aussi le metteur en scène de quatre longs-métrages remarquables, le scénariste de François Truffaut, avant de travailler à la télévision pour y devenir réalisateur de documentaires et de fictions, et enfin directeur de la fiction de TF1. C'est le parcours de cet acteur d'une histoire du cinéma et de la télévision que Frédérique Topin reconstitue au travers de cet ouvrage.