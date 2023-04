Artisanat et combat. Actes de création et nouvelles militances

Qu'est-ce qu'il y a de commun entre le cinéma roc des Straub, les oeuvres foisonnantes de Dante, de Pasolini, de Pound et les voyages dramatiques des "refugiés" , la révolte des autonomes dans l'Italie des années 70, et plus bizarrement encore François d'Assise - non pas le Saint mais l'idiot -, ou les hérésiarques Margherita et Dolcino mis au bûcher en 1307 ? Aiguisés par la pensée vitale de Gilles Deleuze nous tentons de questionner, théorie et pratique, le rapport mystérieux qui lie l'art (isanat) au combat des plus opprimés des hommes : un rapport sans lequel toute résistance aux Pouvoirs ne pourra pas construire une libération de la Terre à l'heure de son saccage capitaliste planétaire. Car les cinq études qu'on présente ici (et qui demandent bien d'autres "cas") sont autant de cartes d'une géographie intensive (géologie) qui se dérobe à l'Histoire écrite par les vainqueurs. Ces cartes tracent un espace/temps (transhistoire) peuplé d'événements dont les personnages-Noms Propres deviennent eux-mêmes des événements : autant les "reconnus" , Baruch Spinoza, Karl Marx, Giacomo Leopardi, Friedrich Nietzsche ou plus près de nous Elio Vittorini, Franco Fortini, Félix Guattari, Jean-Luc Godard, Toni Negri... que les inconnus,... Khalid, Maya, Aida, Riaz... en lutte pour tout le monde. Ce sont nos "rencontres" , sans distinction : des heccéités de relations irréductibles à la "forme" dominante, subjective ou objective, philosophique, politique et existentielle.