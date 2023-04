Au nom des arbres

Le parcours hors du commun de Diana Berseford-Kroeger, botaniste, biochimiste clinique et autrice de renommée internationale, dans ce livre évènement qui révèle les liens d'interdépendance qui unissent arbres et humains. Dans ce plaidoyer vibrant en faveur de l'interconnexion vitale qui nous lie à la forêt, Diana Beresford-Kroeger nous exhorte à devenir des ambassadeurs des arbres, qui constituent notre plus grand atout pour enrayer le réchauffement climatique. Elle nous invite à changer notre relation à la nature et à unir nos forces pour reconstituer la forêt mondiale.