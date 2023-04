Dieux fantasmés, Dieu tout autre. Libres pensées sur les représentations de Dieu

Fous de Dieu prétendant agir sous l'emprise divine, prophètes et hiérarques de tout poil affirmant leurs vérités en son nom, ces personnes, de quel Dieu parlent-elles ? Leur Dieu ne reflète-t-il pas surtout leurs propres fantasmes ou ambitions ? "Si Dieu nous a faits à son image, nous le lui avons bien rendu", écrivait Voltaire. Que savons-nous finalement de Dieu ? Sans doute, pas grand-chose et ceux qui croient en lui sont contraints de reconnaître que le "Tout Autre" échappe à notre entendement. Pour être "honnête avec Dieu", il faut commencer par la voie purgative. Dieu, s'il est, est nécessairement toujours au-delà de ce que l'on peut en dire. Nos conceptions de Dieu apparaissent souvent comme les reflets, tantôt de fantasmes individuels, tantôt de besoins humains fondamentaux, tantôt de problèmes ou de contraintes d'une époque : Dieu manipulé par des pratiques magiques du donnant-donnant ; Dieu guerrier appelant aux armes ses fidèles pour défendre son honneur ; Dieu mis en cause pour son absence lors des grands cataclysmes humains. Le chercheur se doit de traiter avec respect toute croyance ou toute production des humains dans leur quête de sens, au sein des religions du monde comme dans l'incroyance et l'athéisme. Par une lecture critique des écrits fondateurs du christianisme et par un regard sur des siècles d'histoire, cet ouvrage cherche à éclairer la question de Dieu pour les humains du XXIe siècle. Le propos de l'auteur n'est pas apologétique. Il se veut libre de toute contrainte dogmatique.