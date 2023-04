Mauvaise passe pour Sylvain. Sa femme le quitte, son travail de journaliste n'échappe pas à la crise, sa mère le rend fou et sa chère grand-mère Amarante vient de décéder. C'en est trop ! Sylvain part se réfugier dans la maison que lui lègue "Marrante" à Cérilly, tranquille village au coeur de la forêt de Tronçais. Mais entre vieilles pierres, querelles de voisinage, problèmes d'héritage et garde alternée, la nouvelle vie de Sylvain n'est pas si paisible. Surtout depuis qu'il interroge les habitants sur la mort accidentelle de son père et sur cette mystérieuse photographie qui orne la cheminée d'Amarante. Dans la forêt de Tronçais, les secrets sont bien gardés... Dans son nouveau roman, Zoé Viot nous plonge dans la tourmente d'un homme en pleine crise, perdu dans son présent, à la recherche de son passé. Une galerie de personnages et autant de visions de la nature composent le théâtre de cette enquête palpitante dans l'un des plus beaux massifs forestiers de France.