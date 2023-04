Soeur Roseline

Soeur Roselyne meurt et arrive au Paradis. Elle y découvre la grande bureaucratie céleste, la manière dont les prières sont reçues et traitées... Cependant qu'au Purgatoire un intellectuel entame sa pénitence. Une série de contes amusants, tendres et ironiques. A quoi ressemble le Paradis ? Y a-t-il des paysages ? Le temps s'y écoule-t-il ? Quelle est sa taille ? Qu'y fait-on ? Nous espérons tous y aller mais l'endroit reste bien mystérieux. Même chose pour le Purgatoire. Plutôt qu'un traité compilant des sources austères, l'auteur a imaginé suivre les pas de deux néophytes, l'un au Paradis, l'autre au Purgatoire. Soeur Roselyne, petite religieuse ravie d'être sauvée, et Christophe, intellectuel parisien agnostique qui se retrouve au Purgatoire. L'auteur glisse ici et là des allusions à l'actualité, affirme la réalité du Purgatoire comme du Paradis et s'efforce de donner une traduction imagée et réconfortante de concepts un peu mystérieux. Son Paradis et son Purgatoire sont remplis d'arbres et d'architectures, de saints un peu désoeuvrés et d'anges curieux, de pénitents affairés et d'élus heureux : ce sont des mondes où l'on vit, où l'on voyage, pas une éternité immobile et uniforme. Dans la lignée des Contes du chat perché de Marcel Aymé l'auteur fait naître un merveilleux chrétien, plein de bonhommie et de vraies questions, réconfortant comme une histoire qui se termine bien.