L'ivre de français. Les livres de classe de Motordu

Ce soir-là, la Princesse Dézécolle rentra fatiguée de sa fournée de travail. Le Prince de Motordu, son époux, décida de l'aider et prit en charge l'apprentissage du français. Ainsi naquit, entre autres, un nouveau type de conjugaison : "Je sonnes, tu sonnes, il sonne, nous sonnons, vous êtes sourds ? ils ne sont pas là". L'enseignement du beau langage tordu par le Prince parut plus léger à son épouse et même l'inspecteur applaudit dès demain !