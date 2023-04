A l'heure où le droit à l'IVG est de plus en plus menacé : un sujet d'actualité dans la collection Court Toujours - Je suis enceinte. Temps archi mort. Céleste vient de m'électrocuter. J'ai tout le corps qui grille. Damien, 16 ans, sort depuis quelques mois avec Céleste, la fille la plus chouette du lycée. Tout à leur passion naissante, ils oublient parfois de se protéger... Jusqu'au jour où Céleste tombe enceinte. Damien prend peur. Il s'enfuit, et la laisse affronter seule cette situation. Cette grossesse, ce sera sans lui... Un roman court, à lire en moins d'1heure, pour les ados dès 15 ans