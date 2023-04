Nottingham Tome 3 : Robin

L'histoire de Robin des Bois est connue de tous, mais nul ne sait réellement qui fut le légendaire adversaire du sheriff de Nottingham. Et si le brigand et le sheriff n'avaient fait qu'un ? Le troisième tome d'une nouvelle exploration du mythe. Débarrassés de l'âme damnée du Prince Jean, William, Marian et leurs camarades sont enfin libres de souffler un peu. Mais l'accalmie est de courte durée. Un juge, connu pour son honnêteté et son acharnement, arrive à Nottingham, envoyé par le régent pour enquêter sur les troubles récents. Et des bas-fonds de la ville, attirés par les rumeurs qui courent sur la capture du trésor royal, un autre groupe de bandits surgit, aux coeurs beaucoup moins purs que les 'Merry Men' alliés de 'La Capuche' ...