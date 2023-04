La Machination d'Oz

Oz, c'est le nom d'un pays mais aussi celui d'un magicien, vous le savez. Mais depuis peu, une entité nommée Oz, mystérieuse et malfaisante, s'est développée dans le monde imaginé par L. âF. âBaum. Et c'est vous, héros de ce conte revisité par J. âGreen, qui allez devoir sauver le Pays d'Oz... ou vos propres intérêtsA ! Vous pourrez choisir de vous glisser dans la peau, la fourrure ou l'armure d'une grande quantité de protagonistes. Incarnerez-vous l'un des quatre amis - la petite Dorothy Gale, l'Epouvantail, le Bûcheron de fer-blanc, le Lion autrefois poltron - ou bien le Magicien d'OzA ? Peut-être même vous laisserez-vous tenter par les pouvoirs et l'infamie de la Méchante Sorcière de l'OuestA ? Sélectionnez votre avatar selon sa personnalité et ses capacités spéciales. Rejouez ensuite l'aventure avec un autre héros pour adopter son point de vue et vivre une histoire différente ! Vous découvrirez sous un nouveau jour la Cité d'Emeraude, la route de brique jaune, les Munchkins, les singes ailés, le roi des Nomes, la princesse Ozma, et de nombreux autres lieux et personnages. Conte tordu oblige, l'ensemble a subi un relooking dieselpunk qui s'ajoute à la base déjà farfelue conçue par L. âF. âBaum. La traduction, ingénieuse et dynamique, est l'oeuvre de l'espiègle G. âWendling, auteur de livres-jeux et d'escape books.