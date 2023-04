"La tempête rugissait depuis quelques heures. Un ciel de démence s'était mis à vomir des volutes de cristaux. La cataracte tourbillonnante punissait la terre de ses manquements et voulait étouffer le paysage, le ravager sous la neige, effacer la géographie. Les hommes se taisaient et s'inclinaient, enfin. ". . Victor, jeune ingénieur agronome idéaliste, issu d'un univers parisien, habité par la montagne, rêve de s'installer sur une ferme. Dans un périple qui le conduira des Pays de la Loire à la Franche-Comté et l'Auvergne, il recherchera la liberté, l'authenticité. Il découvrira des facettes inattendues du monde agricole, un univers dont naïvement il ne mesurait pas la complexité et les ressorts. Il se voit confronté aux traditions, au sectarisme, à la méfiance, lui qui ne vient pas de ce milieu fermé. En quête d'amour, Victor le rencontre enfin, il partage sa passion pour la montagne mais la vie réserve parfois des surprises. Le récit se situe dans la veine des romans d'apprentissage, teinté parfois d'humour aux caractères poétiques. C'est la trajectoire de vie d'un homme. Il nous fait réfléchir sur notre place dans un monde incertain, face aux menaces et aux défis de l'avenir. C'est un hommage à la nature, à la vie paysanne qui illustre la ruralité et la rudesse du climat. Il présente par ailleurs quelques bribes sociologiques concernant les écoles d'agronomie, les multiples turbulences conjugales et, bien sûr, sa grande passion montagnarde. Pérégrinations d'un homme amoureux du monde rural et de la montagne : Un parcours de vie qui confronte des rêves de jeunesse à une réalité. Les ressentis intimes d'une passion : la montagne dans sa diversité. Le passage d'un univers à un autre avec les ressorts du roman d'apprentissage. Une dimension ethnographique dans l'approche de la vie paysanne montagnarde. Un hommage à la nature, à la vie paysanne par des images poétiques illustrant la ruralité et la rudesse du climat. Un récit teinté d'humour aux multiples turbulences conjugales.