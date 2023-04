Mes exercices sur papier effaçable CE1. Les tables de multiplication

Hourra, tu apprends les tables de multiplication ! Prends un feutre normal ou effaçable et ouvre vite ce livre d'exercices. Dès que tu auras résolu les exercices, efface tout et recommence autant de fois que tu le veux ! - des exercices ludiques conformes au programme scolaire - des activités pour apprendre à multiplier et à diviser - facilement effaçable avec un tissu humide - avec des illustrations amusantes et colorées