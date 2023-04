A partir de brouillons, de fragments retrouvés, mais aussi de ses propres souvenirs, le narrateur retrace la vie de son père, Jean Dréjac, l'auteur qui écrivit les paroles de chansons aussi célèbres que Sous le ciel de Paris, L'Homme à la moto, ou l'incontournable Ah ! le petit vin blanc, et fut chanté par les plus grands interprètes de son époque : Edith Piaf, Yves Montand, Juliette Gréco, Michel Legrand, Henri Salvador, Serge Reggiani, Marcel Amont... Emaillé d'anecdotes, tantôt cocasses et drôles, tantôt plus émouvantes, le récit de Frédéric Brun entremêle subtilement le charme d'un passé coloré et musical et un présent plus mélancolique et endeuillé. Face à ses interrogations sur l'au-delà et dans le prolongement des aspirations spirituelles de son père, il trouve l'apaisement auprès des philosophes grecs. Grâce à ses chansons et à l'histoire de sa vie singulière, l'âme du poète Jean Dréjac continue de nous enchanter. Né en 1960, Frédéric Brun vit à Paris. Il est l'auteur d'une trilogie familiale : Perla, prix Goncourt du premier roman, Le Roman de Jean et Une prière pour Nacha pour lequel il a reçu le prix Ecritures & Spiritualités. A l'occasion des vingt ans de la disparition de Jean Dréjac, Le Roman de Jean est réédité chez Poesis en 2023 dans une version remaniée.