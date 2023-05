Les Européens et la mondialisation du XVe siècle à nos jours

L'ambition de cet ouvrage est de présenter une réflexion sur les rapports des Européens avec le monde sur le temps long, du XVe siècle à nos jours, en adoptant deux perspectives. La première concerne les modalités de la présence et de l'activité des Européens sur les autres continents ; la seconde porte sur les effets-retours et les mutations procédant en Europe de l'intensification des échanges avec les autres continents. Nous voulons ici dépasser résolument le récit classique de l'européanisation du monde, et mettre en valeur la multiplicité, l'ampleur autant que la réciprocité des influences résultant de l'ouverture croissante de l'Europe sur le monde. Rendre compte de ces dynamiques impose de varier les échelles de lecture, en saisissant les grandes tendances qui sont présentées dans une première partie, puis en considérant des événements parfois méconnus qui, au-delà de leur singularité, sont significatifs de la diversité, de la complexité et de la richesse des échanges et des circulations entre les Européens et le monde.