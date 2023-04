Les goûters de Yann Couvreur pour les enfants

Après son premier livre de pâtisserie pour les enfants paru en 2020, Yann Couvreur n'avait plus qu'une envie : écrire une nouvelle histoire pour proposer une sélection de ses recettes préférées, croquées par le trait si délicat d'Elena. C'est chose faite avec ce second opus encore plus gourmand, destiné aux plus jeunes pâtissiers comme aux lecteurs les plus expérimentés. Dans ce nouveau livre de pâtisserie pour les enfants, c'est Gabriel, 2ème petit renardeau de Yann, qui revêt le tablier pour préparer 16 desserts et goûters irrésistibles, pour sa famille et ses amis. Petits renardeaux à emporter à l'école, chocolat chaud à déguster lorsqu'on a perdu sa première dent, brownie d'Halloween, gâteau aux pommes du mercredi chez Papi et Mamin, layer cake d'anniversaire, bûche de Noël... autant de moments de l'année qui prennent vie à travers une recette, une photo et des illustrations pour expliquer de façon détaillée chaque étape.