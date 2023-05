La cour des grands

A la fin de chacune de ses saisons taurines, Maxime Ducasse a livré sur le papier ce qui ne se raconte pas, une vision intime, un journal de route personnel, aujourd'hui dévoilé. "Les clopes, les stations-service, le café, la route, la nuit, le toro qui a fait ci, qui a fait ça, le fumet de la corrida passée qui a du mal à s'évaporer : voilà, un texte, des textes, qui balancent un peu de flashs lumineux sur ce monde obscur, clos sur lui-même, sur ce quotidien si peu doué pour le quotidien, si peu fait pour les affaires courantes, les nôtres... Ce témoignage subjectif, volontairement "perso" , plus allusif que documentaire, c'est celui de Maxime Ducasse, torero. Cette immersion dans cet univers, sauf erreur de ma part, on n'en connaît pas d'autres exemples". Jacques Durand, préface Né en 1964, Maxime Ducasse est un banderillero retiré nîmois. Il a exercé pendant trente ans avec de grands toreros, français et espagnols.