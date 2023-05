Lone Wolf & Cub Tome 7 : Edition prestige

Depuis qu'Ogami est en possession de la lettre des Yagyû, la chance semble avoir tourné en sa faveur. Pas à pas, il se rapproche de la vérité et ne devrait plus tarder à percer le secret que cache cette mystérieuse missive. Acculé, Restudô doit absolument se débarrasser de son ennemi. Ayant déjà perdu ses quatre fils, tous tués par le Loup solitaire, le chef du Ura-Yagyû va employer les grands moyens... Cette série culte au Japon a également connu un immense succès aux Etats-Unis. C'est d'ailleurs Frank Miller qui a dessiné les couvertures américaines. Magistralement illustré par Goseki Kojima et raconté par Kazuo Koike, ce récit palpitant de plus de 8000 pages dépeint les traditions et la culture japonaise et décrit avec justesse la brutalité des luttes politiques du Japon du XVIIe siècle. Bien que longue, l'intrigue n'est jamais lassante, les auteurs réussissant l'exploit de la renouveler sans cesse. Le titre du talentueux duo a été adapté à de nombreuses reprises en films, pièces de théâtre et séries télévisées.