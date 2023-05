Métamorphose. La vie m'appelle

Intéressé par les témoignages, les sujets religieux et les récits de femmes, mais aussi par les livres de développement personnel. " J'ai donc été soeur, soeur cloîtrée, pendant quarante ans. J'ai été cela, comme j'aurais pu aussi être femme mal mariée, femme soumise, ou toute autre femme qui n'entend pas son ou ses désirs... Ou homme d'ailleurs ! Je suis entrée dans les Ordres car je pensais ne pas mériter de vivre ma vie avant tout pour moi. Je me suis dit : Je donne enfin un sens à mon existence. Je me sacrifie pour Dieu et les autres : n'est-ce pas la plus haute réalité qu'une femme puisse vivre sur Terre ? " Quatrième enfant d'une fratrie de dix, Catherine a vécu sous l'emprise psychologique d'une supérieure. En 2013, à la suite d'un burnout, elle est contrainte de quitter la communauté religieuse pour se reposer. Cette bouffée d'air frais sera le début d'une autre forme de révélation, existentielle et non plus divine cette fois puisque Catherine ne réintégrera jamais les Ordres. Aidée par plusieurs rencontres décisives, elle débute un long cheminement de prise de conscience sur sa liberté en tant que femme et surtout en tant qu'être humain. Ce livre n'entend pas régler des comptes mais au contraire créer un espace d'échange et de partage sur l'affirmation de soi et la force de vivre. Il n'y a rien de pire que nos peurs et notre culpabilité pour nous empêcher de vivre pleinement.