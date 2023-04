5 minutes de manifesting

Prenez cinq minutes pour transformer vos rêves en réalité Santé, amour, réussite professionnelle, épanouissement personnel, aisance financière... Et si vous pouviez attirer toutes ces bonnes choses dans votre vie par la force de votre volonté ? C'est là toute la magie du Manifesting, une méthode qui repose sur les lois de l'Univers et permet d'attirer la chance en adoptant des pensées et des actions positives. Grâce aux exercices de ce petit livre, déterminez vos objectifs et utilisez votre pouvoir inné de manifesteur pour enchaîner les succès ! Offrez-vous cinq minutes quotidiennes de Manifesting, vous vous ferez le plus beau des cadeaux !