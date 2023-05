Au Grumeauland, République bananière et autoproclamée aux allures de joyeuses barjocracie décomplexée, tout est normal-mais-presque ! Des parents qui s'aiment, des enfants qui se détestent, un chat qui bedonne, la mémé de mon hamster qui n'en finit pas de re-re-re-mourir... Secouez, mélangez, touillez. Vous obtiendrez d'extravagantes chroniques illustrées avec amour et humour. Et si vous n'avez jamais vu un voisin sortir faire pisser sa Bouboulicorne apprivoisée c'est tout à fait normal, vous ne verrez ça qu'à Grumeauland !