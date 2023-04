Le sang et la cendre Tome 3 : La couronne d'os dorés

Inclinez-vous devant votre reine ou mourez à ses pieds... Elle a été la victime et la survivante... Poppy n'a jamais espéré trouver un amour tel que celui qu'elle partage avec le prince Casteel. Mais avant de pouvoir en profiter, ils doivent libérer le prince Malik et retrouver Ian. Une mission dangereuse aux conséquences considérables. Car Poppy est l'Elue, la Bénie, la véritable souveraine de l'Atlantie. Elle porte en elle le sang du roi des dieux. De droit, la couronne et le royaume lui reviennent. L'ennemie et la guerrière... Poppy doit désormais choisir entre renoncer à son droit de naissance ou s'emparer de la couronne dorée et devenir la reine de la chair et du feu. Mais tandis que les sombres et sanglants secrets du royaume refont surface, une puissance longtemps oubliée se réveille, prête à tout pour s'assurer que la jeune femme ne ceigne jamais la couronne. Une amante et un coeur jumeau... Néanmoins, la plus grande menace pour l'Atlantie réside à l'ouest, où la reine du sang et de la cendre a ses propres plans. Pour l'affronter, Poppy et Casteel n'ont d'autres choix que de voyager jusqu'aux Terres des dieux afin de réveiller le roi lui-même. Alors que les plus dures trahisons sont révélées et que de nouveaux ennemis émergent, Poppy et Casteel vont découvrir jusqu'où ils sont prêts à aller pour leur peuple - et l'un pour l'autre. Et maintenant, elle va devenir reine... Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Anaïs Papillon