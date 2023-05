Mambo, rock, tango ou twist : tous les tempos sont permis pour danser sans s'arrêter, dans cette compil qui donnera aux plus petits une irrésistible envie de se trémousser. Des chansons en version originale pour se familiariser avec des sonorités et des styles variés 7 extraits de 20 secondes de chansons en version originale pour découvrir des voix et des langues différentes (français, anglais, italien), mais aussi des rythmes et des arrangements différents : rock, mambo ou variété, il y en a pour tous les goûts ! Un joli livre-objet avec une poignée solide Mes chansons pour danser, c'est un livre en carton associé à un boîtier sonore en forme de radio avec une poignée, facile à attraper et à emporter partout. Il suffit d'appuyer sur les boutons de la radio pour déclencher les sons, dans l'ordre que l'on veut, et aussi souvent que l'on veut !