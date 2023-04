Yoga totem. Incarner l'animal à travers la posture de yoga

Le premier livre qui raconte l'animal dans la pratique du yoga Professeurs de yoga, Elise Toussaint et Frédéric Guillaume construisent leurs cours main dans la main, en les orientant sur la symbolique des postures et l'observation précise de la nature. Ce livre est né de l'envie d'allier leur passion pour le yoga à une vision personnelle et artistique. Quelle est la portée symbolique d'un cobra, d'un aigle, d'un scorpion ? Que se passe-t-il en nous lorsqu'on incarne l'animal dans la posture de yoga ? Ce livre présente 35 asanas illustrées, nous invitant à incarner l'animal dans notre pratique. Chaque posture sera détaillée sur 6 pages. Une double page illustrée, dessinée au feutre fin, représentant l'animal dans la posture de yoga. Une double page définissant l'animal, sa symbolique, ses conseils, son chant, ses caractéristiques et le totem qu'il représente. Une double page dédiée à la pratique : comment entrer dans la posture, comment la maintenir, avec tous les éléments et détails que cela comporte. Afin de compléter et d'aérer le livre, une cinquantaine de pages intercalées entre les postures reprendront de manière plus explicite certaines notions évoquées, et dans lesquelles l'animal sera toujours présent : les chakras, la respiration, l'animal totem, les bandhas, les sutra de Patanjali, les mudras, la méditation, les drishtis.