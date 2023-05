Jalna : La saga des Whiteoak Tome 6 : La moisson de Jalna ; Le destin de Wakefield

Un siècle, une famille, un domaine. Le combat que Renny a entrepris pour tenter de sauver le domaine de Jalna de la faillite l'épuise et le pousse à commettre l'irréparable. Alors qu'il essaie de faire preuve d'humilité et d'implorer le pardon de son épouse, le plus jeune des Wakefield répond à un appel divin et décide d'entrer dans les ordres. Mais les tragédies intestines de la fratrie sont rapidement éclipsées par le vacarme assourdissant de la Seconde Guerre mondiale. Réunis en un seul volume, les onzième et douzième tomes d'une saga intemporelle qui a fait vibrer des millions de lectrices et de lecteurs à travers le monde depuis sa première parution en 1927.