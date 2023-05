Les migrants et nous. Comprendre Babel

L'arrivée de nombreux migrants aux portes de l'Europe depuis 2010 a suscité d'âpres débats. Entre la peur et la compassion, y a-t-il place pour un principe partagé, universel, qui ferait de ces déplacés, venus de Syrie, de Libye, d'Ukraine, plutôt qu'un problème, une cause essentielle ? Au nom de quoi s'engage-t-on pour des personnes qui ne sont pas ou pas seulement des " travailleurs immigrés " ou des " réfugiés politiques ", mais simplement des personnes en mouvement ? Changer notre relation aux migrants, reconnaître l'existence aux frontières d'une scène politique, et enfin voir la beauté profonde de ces " mondes de Babel " : voilà ce à quoi Michel Agier nous invite, dans cet essai personnel et engagé.