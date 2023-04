Communiquer avec son ange gardien

Nous avons tous un ange gardien, cet être céleste qui veille sur nous en permanence et nous guide à chaque étape de notre chemin de vie. Vous est-il déjà arrivé d'éviter de justesse un accident suite à un fort pressentiment ? De ressentir une présence réconfortante à vos côtés lors d'un moment de désespoir ? Ou encore d'apprendre une merveilleuse nouvelle juste après en avoir fait intérieurement la demande ? Vous l'ignorez peut-être, mais le monde qui vous entoure abrite des forces invisibles, des guides prêts à vous aider et vous soutenir à chaque instant. Parmi elles se trouve un être particulier qui vous connaît depuis toujours et vous protège au quotidien : votre ange gardien. Cet ouvrage vous permettra de vous reconnecter à lui, de le questionner grâce aux 18 cartes de l'oracle et de cultiver un lien énergétique fort et bienveillant.