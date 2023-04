Estime de soi, confiance en soi, amour de soi. Les trois piliers du succès

Vous estimez-vous ? Vous aimez-vous ? Avez-vous confiance en vous ? La reconnaissance de votre valeur, les sentiments que vous éprouvez à votre égard et la confiance en vous dans le domaine de la décision et de l'action sont trois notions interdépendantes, qui se renforcent mutuellement. Ce livre pratique vous propose de faire le bilan dans ces trois domaines puis de vous pencher sur les solutions pour les rééquilibrer en fonction de profils types (par exemple, les orgueilleux qui ont une trop haute idée d'eux-mêmes, les narcissiques qui s'aiment trop, les arrogants qui ont trop confiance en eux ou les timides qui cumulent les trois carences). Pour chacun, vous trouverez des pistes et des conseils concrets pour un meilleur épanouissement.