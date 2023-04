Berlin sera notre tombeau . Intégrale

Avril-mai 1945... Les russes à l'est, les américains à l'ouest, Berlin est cerné de toute part. La ville n'est plus qu'un champs de ruine qui ne résiste que sur le courage de quelques militaires. Parmi ceux-ci, la Division Charlemagne, une armée constituée de combattants français, engagés volontaires au sein de la Wehrmacht. Ces égarés de l'histoire vont se retrouver en première ligne dans la défense de la ville, soldats de l'inutile face à l'inéxorable avancée des armées alliées. Michel Koeniguer raconte en trois parties la chute de Berlin et le destin singulier de soldats français en 1045. Pour la première fois en un seul volume, ce récit fort et puissant trouve ici un écrin à sa mesure.