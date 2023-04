Pour une histoire sociale de l'économie. Notions et débats

En balisant les contours de l'histoire sociale de l'économie à partir de conceptsclé, cet ouvrage ouvre des pistes de réflexions qui intéresseront ceux pour qui les individus et leurs actions sont une porte d'entrée pour comprendre la société. Cet ouvrage a l'ambition de contribuer à " baliser " le champ de ce que ses auteurs appellent " l'histoire sociale de l'économie " et d'en proposer un certain nombre de contours. A partir de leurs thèmes de recherche, leurs sources, terrains et expériences, les auteurs ont retenu 27 concepts clé choisis pour l'intérêt des problèmes qu'ils soulèvent, la place qu'ils ont pu prendre dans les discussions académiques ou, au contraire, en raison de leur oubli. Certains proviennent de la sphère de l'histoire économique (production, marché, consommation, conjoncture...), d'autres renvoient à des thématiques qui relèvent plutôt de l'histoire sociale (catégories sociales, association, famille, femmes...), d'autres encore ressortissent d'éléments de méthode (échelles, qualitatif-quantitatif, biographie...). Si l'objectif de l'ouvrage est de définir des mots sélectionnés pour leur opérativité, il est également d'ouvrir des pistes de réflexions propres à intéresser tous ceux qui font une histoire où les individus - les acteurs - et leurs actions ont quelque chose à nous dire de la société et même de l'homme.