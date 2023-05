Qedemt et les espaces funéraires de Lalibela (XIe-XXIe siècle). Vies et usages sépulcraux d’un site

Cette première étude archéologique sur les tombes situées autour des églises de Lalibela permet d'appréhender sur la longue durée l'évolution des pratiques et des espaces funéraires d'un site majeur du christianisme en Afrique et de l'histoire éthiopienne. Mondialement connu pour ses églises creusées dans la roche, Lalibela est l'un des principaux centres de pèlerinage chrétiens en Ethiopie. Lieu d'inhumation du saint roi Lalibala mais aussi cimetière pour de nombreux anonymes, ce lieu de mémoire a été façonné par des vestiges funéraires. La découverte tout à fait exceptionnelle de sépultures à Qedemt, dans la ville actuelle à l'écart des églises, apporte des données inédites sur les occupations humaines à Lalibela, depuis l'époque antérieure à la création des églises rupestres jusqu'à la période contemporaine. Ce site constitue ainsi un référentiel unique sur l'évolution des pratiques funéraires et l'utilisation des espaces pour les morts en Ethiopie. Grâce à une étude pluridisciplinaire prenant en compte la diversité des vestiges et des sites, les résultats obtenus interrogent l'évolution des espaces funéraires à Lalibela mais aussi la christianisation des pratiques funéraires. En mettant en avant la diversité des gestes et les transformations qu'ont connues les espaces funéraires, ces données permettent de discuter en miroir l'évolution du site des églises.