Les compétences de vie en classe. Ecole élémentaire, collège et lycée

Des professionnels de la recherche scientifique, de la santé, de l'éducation ont montré l'impact positif des compétences de vie sur la gestion des conflits, le climat et la réussite scolaires. Les développer, à travers les apprentissages scolaires et la vie scolaire, vise à permettre à l'élève de mieux appréhender son rapport au savoir en l'aidant à percevoir les compétences socio-émotionnelles, relationnelles et cognitives qu'il engage dans un processus d'apprentissage. Ce livre se divise en 6 chapitres : La mise en oeuvre des compétences de vie au cours d'un enseignement Cadre conceptuel, classification, place dans les systèmes éducatifs Les pratiques pédagogiques pour développer les CV en classe Les CV dans la vie scolaire Les principes donnant corps aux CV : socialisation, individuation, holisme, humanisme Mode d'emploi pour installer des CV dans un établissement scolaire De nombreuses expériences et initiatives se développent en France, mais les enseignants disposent de très peu de ressources probantes pour la mise en oeuvre de tels programmes. Cet ouvrage tente de répondre à ce manque en proposant des outils de compréhension et des pistes d'action.