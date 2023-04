Qatar, dominer par le sport. Géopolitique d'une ambition

Après une présentation rapide du Qatar, l'ambition de cet essai est d'analyser ce qu'est l'Emirat aujourd'hui, ce qu'il espère faire et ce qu'il représente dans les relations internationales contemporaines et les conflictualités qui le traversent. Face aux ambitions géopolitiques qatariennes grandissantes, les auteurs, spécialistes du sport et des EAU, démontrent comment le sport et en particulier le foot, est devenu un enjeu stratégique majeur.